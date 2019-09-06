Подставная продавщица мороженого для Путина? Ха! В Татарстане на торжественном открытии детского сада перед чиновниками играли подставные дети

Высокопоставленных чиновников на протокольных мероприятиях, которые потом попадают на телеэкраны, часто сопровождают одни и те же лица, изображающие «людей из народа». Например, Владимир Путин регулярно покупает мороженое у продавщицы, которая сразу же после этого исчезает вместе со своей тележкой, а рыбаки, которые едят с президентом уху осенью, зимой превращаются в прихожан храма, стоящих возле Путина во время службы. Чиновники из Татарстана развили эту идею: для красивой телевизионной картинки они позвали на открытие детского сада подставных детей.

Детский сад «Золотая рыбка» в деревне Куюки в нескольких километрах от Казани открывали 2 сентября. На церемонию приехала делегация чиновников во главе с руководителем района Альбертом Хабибулиным. К назначенному времени туда пришли около 20 матерей с детьми, но их не пустили внутрь.

Вышедший к собравшимся у детского сада чиновник сказал, что внутри отмечают не открытие, а только завершение строительства сада, а само открытие будет через пару месяцев. В ответ на просьбу родителей заглянуть внутрь он пояснил, что этого не стоит делать, потому что «там еще рабочие ходят, недоделки устраняют, грязно».

На следующий день, однако, по телевидению показали сюжет с церемонии открытия сада. В нем радостные улыбающиеся чиновники ходили по чистым помещениям и наблюдали за детьми, которые играли, делали аппликации и показывали танцевальные номера.

В Татарстане на показное открытие детского сада привезли подставных детей Роман Шамсутдинов

Позже руководитель района в комментарии изданию «Вечерняя Казань» повторил версию о том, что настоящих детей не пустили на торжество, так как заботились об их безопасности, потому что «даже во время мероприятия были рабочие, доделывали какие-то мелочи». Показанные же в сюжете дети, по словам чиновника, были из местного хореографического ансамбля. «Они приехали, исполнили два номера и уехали», — заверил чиновник.

Григорий Левченко