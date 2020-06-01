В Забайкальском крае название поселка переделали в «Путин вор». Продержалось оно недолго

В Забайкальском крае есть поселок Агинское, а в Агинском — сопка, на которой камнями выложено название поселка. В ночь на 1 июня эту надпись переделали в «Путин вор». Надпись продержалась недолго: по сообщениям очевидцев, к 9 утра название переделали в «Путинское», а позже — обратно в Агинское.

Сперва в администрации поселка заявили, что надпись может быть обычным фотомонтажом. Но вскоре глава Агинского Андрей Дашин подтвердил, что снимки — настоящие.

«Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи „Агинское“ на склоне горы, — написал Дашин в чате в вайбере. — Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем».

В конце своего обращения глава поселка предложил «вместе идти вперед и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине».

Как сообщает «МК в Чите», полиция уже разыскивает авторов надписи «Путин вор».