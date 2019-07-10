Видеоблогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет с плакатом «Путин лох»

Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей видеоблогера Руслана Соколовского, который 24 июня вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох».

Его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает «МБХ медиа». Соколовский и его адвокат на заседании не присутствовали.

Соколовский объяснил свою акцию протестом против закона о наказании за проявление неуважения к власти, который вступил в силу в 2019 году. По этому закону людей штрафовали, в частности, за оскорбительные записи в соцсетях в адрес президента России Владимира Путина.

Видеоблогер Руслан Соколовский стал известен из-за уголовного преследования по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Дело было возбуждено в 2016 году после того, как Соколовский снял резонансное видео, в котором играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. Соколовский провел несколько месяцев в СИЗО; в 2017 году его приговорили к условному сроку.