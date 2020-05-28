В Великобритании продают USB-флешки с защитой от 5G. В России предлагают просто намазаться кремом А какие фейковые способы борьбы с 5G видели вы? Расскажите нам

В Великобритании начались продажи USB-флешек, которые якобы защищают от влияния сетей 5G. Устройства так и называются — 5GBioShield, то есть «5GБиоЩит».

В работе таких USB-щитов используются некие «технологии квантового голографического катализатора», пишет The Verge. Вот только на самом деле это самые обычные флешки на 128 мегабайт памяти — от всех остальных флешек их отличает разве что специальная наклейка и высокая цена. При этом за 5GBioShield просят от 280 до 330 фунтов стерлингов (24400 и почти 29000 рублей соответственно). Без наклейки такая же флешка стоит около 5 фунтов стерлингов (примерно 420 рублей).

Устройство нужно подключить к компьютеру или положить рядом со смартфоном. И тогда владельца окутает защитный пузырь, сквозь который не пробиться ни одной вышке 5G.

USB-щит уже похвалил независимый член Консультативного комитета по 5G английского города Гластонбери Тони Холл. Говорит, сам использует и другим советует, ведь из-за 5G, по его информации, умирают птицы, растет количество самоубийств, а у некоторых еще и кровь из носа идет. Правда, каких-то научных подтверждений этому нет.

В России же от 5G спасаются несколько иначе. Партия «Зеленая Альтернатива» пообещала выпустить специальный крем, который заблокирует 5G-излучение. Главный ингредиент — конопляное масло. В пресс-релизе «Зеленой Альтернативы» говорится, что крем «успешно прошел испытания».

Там отдельно отмечается, что российские кремы против 5G будут гораздо дешевле американских, которые изготавливаются на основе вазелина и толченой фольги и «стоят от 20 до 80 долларов». А российская мазь — 12 рублей.

Защищался от 5G Максим Иванов