Запуск 5G в российских городах-миллионниках сдвинут на два года

Сеть 5G в 10 российских городах-миллионниках сдвигается с 2022-го на 2024 год. Об этом сообщила директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур, передает «Интерфакс».

«Прежде всего [это] связано с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот», — сказала Мамчур.

Пункт о 10 городах, где к 2022 году должен заработать стандарт 5G, содержится в нацпрограмме «Цифровая экономика».

РБК сообщало, что госкомиссия по радиочастотам решила отказаться от аукционов, где частоты 5G разыгрывают между операторами связи. Вместо этого сначала проверят, не создает ли помехи «Роскосмосу» оборудование для 5G.

Кроме того, диапазон 3,4-3,8 ГГц, в котором 5G развивают в других странах, в России операторам не дают — он занят военными.