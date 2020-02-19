Частоты 5G отдадут без аукциона ради тестов в интересах «Роскосмоса»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует отказаться от на частоты 5G для операторов связи. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект решения к ближайшему заседанию комиссии (копия документа есть в распоряжении издания).

ГКРЧ без аукционов выдаст полосу 24,65–29,5 ГГц компании «Новые цифровые решения» (совместное предприятие «Ростелекома» и «Мегафона») и «Роскосмосу».

Они до марта 2021 года должны будут тестировать оборудование для 5G, чтобы выяснить, не создает ли оно помехи передатчикам «Роскосмоса».

Операторам связи комиссия предлагает использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них частоты 2G, 3G и 4G, пишет РБК.

Операторы «крайне разочарованы», что вопрос с частотами 3,4–3,8 ГГц для 5G все еще не решен, сообщил собеседник РБК в одном из операторов «большой четверки». «Без этого диапазона наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий», — сказал он.

По словам одного из участников рынка, которые приводит РБК, исходя из решений ГКРЧ можно сделать вывод, что «стандарт 5G в России в ближайшее время будет развиваться очень ограниченно».