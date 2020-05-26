Zane Bitere / LETA

Умер кот Мурис — тот самый, что много лет жил со своим другом Кузей в Рижской думе при бывшем мэре Ниле Ушакове. Об этом в фейсбуке сообщил сам Ушаков.

В 2011 году он забрал Кузю и Муриса из приюта и поселил в здании Рижской думы. Тем самым Ушаков хотел подать пример рижанам, чтобы они чаще забирали животных из приютов, а не покупали у заводчиков. С тех пор Кузя и Мурис часто попадали в новости (и не только местные).

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Кроме того, бывший мэр постоянно публиковал фотографии Кузи и Муриса. Один из снимков был 360-градусным — Ушаков предлагал отыскать на нем спрятавшихся котов. Помимо всего Кузя и Мурис участвовали в рекламных кампаниях — например, в акции «Добро пожаловать в Ригу». Их фотографировали на фоне городских достопримечательностей (хотя к тому моменту оба уже сами стали городской достопримечательностью).

RTVI

В 2019 году Ушакова отстранили от должности мэра Риги. Но Мурис все равно попадал в новости. То он валялся кверху лапами во время интервью с другим бывшим мэром Риги — Дайнисом Турлайсом.

То Мурис справлял нужду не где положено, а в думских креслах. Многие шутили, что он мстит за отставку Ушакова. Позже Кузю и Муриса пришлось переселить из кабинета мэра в кабинеты фракции «Согласие». У Олега Бурова, занявшего пост мэра Риги, была аллергия на котов. Вскоре животных и вовсе выставили за порог из-за роспуска Рижской думы. С тех пор Кузя и Мурис жили в рижском бюро Нила Ушакова, который к тому моменту уже стал депутатом Европарламента.

«R.I.P. Ты был очень хороший кот», — так Ушаков попрощался с Мурисом.

Максим Иванов