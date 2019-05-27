Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Лидер партии «Согласие» в Латвии Нил Ушаков, отстраненный от должности мэра Риги, избран в Европарламент, следует из данных Центризбиркома страны.

Всего партия «Согласие» получила два мандата. Второй из них достанется бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу, сообщает Delfi.

В общей сложности от Латвии в Европарламент прошли пять партий, в том числе «Русский союз Латвии», получивший один мандат.

На выборах в Европарламент выросла поддержка либералов, зеленых и националистов, при этом крупные правоцентристские и левоцентристские блоки потеряли свое большинство в парламенте, отмечает BBC News.

В Великобритании лидирует партия Brexit Найджела Фаража, получившая 33% голосов. В Германии альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель победил, показав худший результат в истории. Во Франции победила правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Явка на выборах в Европарламент в 28 странах Евросоюза стала самой высокой за 20 лет и составила 50,5%.