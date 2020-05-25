Бывший инженер NASA построил полосу препятствий для белок. Чтобы получить орехи, им пришлось показать немного паркура

Ютьюбер Марк Робер проработал в NASA около семи лет — и теперь развлекается тем, что собирает различные безумные механизмы. Мы уже писали о бомбе с глиттером, гигантском игрушечном пистолете и микроволновке с инфракрасной камерой. В этот раз пришла очередь экспериментов над белками, посчитал блогер.

Mark Rober

Во время карантина Робер установил у себя во дворе кормушку для птиц. Возникла проблема: белки воровали чужую еду, оставляя птиц ни с чем. Ютьюбер рассудил, что так продолжаться не может — угощение нужно заслужить. И подготовил для белок полосу препятствий!

Животным нужно было преодолеть канатную дорогу, пройти по лабиринту, перелезть через крутящиеся штыри, перепрыгнуть с платформы на платформу, попозировать перед камерой в образе ковбоя (это опционально!) и добраться до горы орехов. В конце концов белки справились со всеми испытаниями и заполучили добычу, чем очень впечатлили блогера. По его словам, в ходе эксперимента никто не пострадал.

В награду за старания Робер установил белкам отдельную кормушку с мини-столиками у себя во дворе.