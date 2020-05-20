Наконец-то контент, который мы заслужили! Прекрасный голубоглазый кот в слоу-мо охотится на дразнилку и лакает воду

Обычно британские видеоблогеры с канала The Slow Mo Guys заняты каким-нибудь безумием: залезают внутрь и потом лопают гигантские шары с водой, принимают душ из горячих искр или разбрызгивают краску с помощью дрели. Все это снимают в слоу-мо на скоростную камеру. Во время карантина блогерам стало сложнее снимать ролики вне дома, поэтому они обратились к классике интернета — видео с котами. Разумеется, в слоу-мо!

The Slow Mo Guys

Главным героем ролика стал Сми — шестилетний домашний кот Гэвина, одного из ведущих The Slow Mo Guys. В видео кот в слоу-мо прыгает, бегает, охотится на игрушку-дразнилку и лакает воду.

Но и это еще не все! Оказывается, Дэн записывал Сми на видео с самого детства. Ютьюбер показал замедленный ролик с участием малыша Сми: тот играет с ниточкой, скользит по полу (видимо, не успевая остановиться), царапается и пытается сделать кусь.

Ролик заканчивается тем, что Гэвин чмокает любимого кота и уходит. А Сми поудобнее устраивается на своей лежанке.