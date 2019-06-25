шапито
Круче, чем Майкл Бэй: блогеры The Slow Mo Guys сняли взрыв изнутри шара с водой — конечно же, в слоу-мо!
Источник: Meduza
У британских видеоблогеров с канала The Slow Mo Guys есть традиция: каждый год они лопают гигантские шары с водой. Иногда ютьюберы сами залезают внутрь, а иногда просто прыгают на эти шары сверху. Взрыв снимают на скоростную камеру в слоу-мо, так эксперимент можно рассмотреть во всех подробностях.
Внимание! Не пытайтесь повторить трюк The Slow Mo Guys. Это небезопасно.
В этом году блогеры воспользовались камерой с водостойкой линзой. Взрыв снимали изнутри шаров, в которые забирался один из ведущих канала (понадобилось несколько попыток!).