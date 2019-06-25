У британских видеоблогеров с канала The Slow Mo Guys есть традиция: каждый год они лопают гигантские шары с водой. Иногда ютьюберы сами залезают внутрь, а иногда просто прыгают на эти шары сверху. Взрыв снимают на скоростную камеру в слоу-мо, так эксперимент можно рассмотреть во всех подробностях.

Внимание! Не пытайтесь повторить трюк The Slow Mo Guys. Это небезопасно.

В видео четыре взрыва. Первый на 5:00 (фальш-старт!), второй — на 8:13, третий — на 10:55, четвертый и самый впечатлящий — на 15:10 The Slow Mo Guys

В этом году блогеры воспользовались камерой с водостойкой линзой. Взрыв снимали изнутри шаров, в которые забирался один из ведущих канала (понадобилось несколько попыток!).

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Crushed by a Giant 6ft Water Balloon — The Slow Mo Guys 4K The Slow Mo Guys

The Slow Mo Guys

Slow Motion Water Balloon Fight with 1500 people Starring Freddie Wong The Slow Mo Guys

The Slow Mo Guys