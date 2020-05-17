Несколько недель назад мобильный телефон Валерия Павлова, бывшего главы администрации Твери, а до этого — райцентра Конаково в том же регионе — стал разрываться от звонков, рассказал 14 мая сам Павлов в своем фейсбуке. Звонки поступали и днем, и ночью: звонившие думали, что обращаются по официальному номеру администрации Конаково и требовали выдать им разрешение на въезд в город. Въезд в этот муниципалитет был ограничен из-за пандемии коронавируса: людям без местной прописки попасть в него можно только по пропускам, которые можно оформить, заранее обратившись в мэрию Конаково. Власти выдают пропуска трех видов — рабочие, семейные для поездки к родственникам и дневной пропуск на «другие цели».

Валерий Павлов замечал странности и раньше: несколько месяцев назад на его мобильный номер начались звонки с вопросом: «Это администрация Конаково?» Обращения были редкими, поэтому бывший градоначальник, а ныне пенсионер Павлов значения им не придавал. Однако после шквала обращений с просьбой выдать пропуск, он заподозрил неладное. «На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало. На мой вопрос, где они взяли этот телефонный номер, многие отвечали: этот номер, как номер администрации Конаково выдает на „Яндексе“… робот „Алиса“. Обратился к „Алисе“ сам… и тоже получил свой номер», — пишет Павлов. Он пытался связаться с «Яндексом» с просьбой «отнять у „Алисы“» его номер, но ответа не получил. Звонки с просьбой разрешить въезд продолжались.

«Я стал отвечать: „Проезжайте спокойно и сошлитесь на этот телефонный номер“. Сколько я, а затем, когда я не мог ответить, и моя жена, выдали таких устных разрешений на въезд в Конаково, не считали. Но, судя по нескольким, вновь перезвонившим и сказавшим „Спасибо за помощь“, народ в Конаково успешно попадал», — вспоминает Павлов.

Позднее к нему даже обратился человек, который представился инспектором конаковского отделения ГИБДД и попросил объяснить, «могут ли они устную ссылку водителей на мой номер телефона, считать разрешением на въезд в город». «Если они не нарушают свои инструкции, пусть считают», — постановил Павлов. К бывшему главе города начали обращаться не только по поводу пропусков: один из жителей Конаково попросил у Павлова разрешения установить три ларька. Тот снова не стал возражать, попросив лишь, чтобы эти строения не мешали людям.

Через некоторое время после публикации поста в фейсбуке в комментарии к Павлову пришел сотрудник техподдержки «Яндекса» и попросил обратиться в официальную группу компании, чтобы коллеги «проверили ситуацию».

Наконец, 17 мая в комментариях отметился и официальный аккаунт администрации Конаково. Ее представители попросили Павлова прислать им номер телефона и «другие детали», так как найти его контакты через «Алису» уже не получается. «Уточните, пожалуйста, какой запрос нужно сделать Алисе, чтобы получить заветные цифры Вашего телефона. Вчера дежурные работники пресс-службы почти обвалили сервис „Алисы“, задавая ей различные вариации запросов, но так и не смогли найти Ваш телефон», — написали они. Павлов ответил, что сейчас поток звонков резко сократился, а его контакты они могут найти у действующего заместителя главы администрации Конаково. В тех же комментариях граждане уточнили у сотрудников администрации, действительны ли выданные устные пропуска или нет, и попросили «оставить ларьки». Те обтекаемо ответили, что особый режим в городе продолжает действовать, а по поводу ларьков к ним можно обратиться личным сообщением. Высказывать претензии Павлову из-за выданных им устных разрешений на въезд в Конаково представители администрации тоже не стали.

Валерий Павлов рассказал «Медузе», что «Яндекс» уже связался с ним и разбирается в случившемся. Номер мобильного у бывшего чиновника не менялся, он пользуется им еще с 1990-х годов. «Номер своего личного телефона в базу администрации Конаково не размещал. Откуда этот номер вдруг взялся, непонятно», — недоумевает Павлов. Он добавил, что обратился к своему бывшему заместителю, которая работала с ним в конаковской администрации и сохранила пост, когда редкие звонки только начались. «Я попросил посмотреть на их сайте и базах данных и изъять мой номер, она обещала это сделать. Я не знал, что информация идет от „Алисы“, пока поток звонивших резко не вырос, и я не стал спрашивать, где они взяли мой номер телефона», — объясняет Павлов. Большинство обращений на его телефон шло из Москвы. При этом администрация Конаково со своим бывшим главой по этому номеру пока так и не связалась, говорит он.

Андрей Перцев