Самарская компания попыталась засудить Google из-за подростков, звонивших на ее «дьявольский» номер

Самарская компания «Лидер-Центр» подала в суд на Google из-за роликов на ютьюбе, утверждающих, что ее номер телефона — «дьявольский». Иск о защите деловой репутации был подан в арбитражный суд Москвы еще в июне 2016 года, решение суда было опубликовано в декабре.

В иске говорилось, что компания с 2012 года пользуется номером (846) 2-666-666. При этом с весны 2015 года на ютьюбе стали появляться ролики, авторы которых утверждают, что по этому номеру можно дозвониться до потусторонних сил.

Истцы перечисляли несколько примеров таких видео. «Медуза» посмотрела три из них; во всех авторы — школьники; никому из них так и не удалось дозвониться до абонента. Один из авторов видео утверждал, что это номер «вампира», он после звонка обнаружил у себя в комнате «таинственную записку» с выведенной детской рукой надписью «Itʼs me».

Звонок на номер 777 и 2666666 (БЫЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО) КАРАТЕЛИ МИФОЛОГИИ

Тем не менее, у некоторых из этих видео по несколько сотен тысяч просмотров. «Лидер-Центр» утверждал, что зрители, посмотрев ролики, сами пытались дозвониться по указанному номеру, отвлекая сотрудников компании от работы.

В иске говорилось, что на номер компании больше года поступали «постоянные звонки с оскорблениями, нецензурной бранью, угрозами, а также просто молчание и хохот». В день поступало больше 40 таких звонков.

«Лидер-Центр» просил суд возложить на Google ответственность за распространение не соответствующих действительности сведений о том, что номер 2-666-666 является номером дьявола и что если позвонить на него, можно услышать крики из ада. Суд отказал истцу и взыскал с него 12 тысяч рублей госпошлины.

«Медуза» благодарит редактора новосибирского издания «НГС.Новости» Петра Лохова, подсказавшего тему материала. Если у вас есть идеи для заметок, смело присылайте их с помощью кнопки «У меня есть идея шапито для вас» под любым материалом.