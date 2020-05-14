Помните шуточный модный журнал о коронавирусе Botkina Covid Fashion? Все сбылось: Elle выпустит номер с врачами, борющимися с COVID-19

Российская версия журнала Elle поместила на обложку июньского номера врачей московской городской клинической больницы № 52. «Мы все влились в продолжительный во времени перформанс под названием COVID-19 по полной программе, — говорится в описании обложки в инстаграме журнала. — И, как и в любом перформансе, самое главное — то, какой урок мы сможем извлечь из этого колоссального опыта (у)единения».

Журналисты также отметили, что жалобы на закрытие бара «Симачев», протесты «желтых жилетов» и пробки в Париже теперь кажутся им «ничтожными» на фоне пандемии коронавируса. А врачей в Elle назвали героями.

Это один из трех вариантов обложек июньского выпуска. На двух других изображены художница Марина Абрамович и модель Кэтрин Макнил.

Elle — не единственное глянцевое издание с коронавирусными обложками. Еще в начале апреля «Медуза» писала о модном журнале Botkina Covid Fashion, который придумали пациенты петербургской Боткинской больницы. Пациенты фотографировали сами себя, а дизайнер Артем Иванов помещал их на обложки, стилизованные под Vogue, Harperʼs Bazaar и другие глянцевые издания. Получилось ничуть не хуже, чем у настоящего Elle.