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«Говорят, не повезет, если трубы под асфальтом разорвет». Газета «Ревдинский рабочий» стала знаменитой — и все из-за заголовков на первой полосе
Источник: Meduza
В городе Ревда Свердловской области выходит газета «Ревдинский рабочий». Газета, как и все остальные небольшие издания в других городах России, рассказывает о местных новостях, но у нее есть одно отличие, из-за которого о ней знают далеко за пределами Ревды — это удивительные заголовки.
Вот, например, обложка последнего номера.
А вот еще.
В редакции газеты повышенное внимание других СМИ уже называют традицией. «Примерно раз в месяц мы хайпуем на всю страну», — говорят сотрудники «Ревдинского рабочего».