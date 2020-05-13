В городе Ревда Свердловской области выходит газета «Ревдинский рабочий». Газета, как и все остальные небольшие издания в других городах России, рассказывает о местных новостях, но у нее есть одно отличие, из-за которого о ней знают далеко за пределами Ревды — это удивительные заголовки.

Вот, например, обложка последнего номера.

А вот еще.

В редакции газеты повышенное внимание других СМИ уже называют традицией. «Примерно раз в месяц мы хайпуем на всю страну», — говорят сотрудники «Ревдинского рабочего».