Что объединяет Николь Кидман, Джеки Чана и Эмму Стоун? Все они читали газету «Копейский рабочий» (или хотя бы делали вид)

Вот уже несколько лет уральское издание «Копейский рабочий» публикует фотографии, на которых голливудские актеры читают газету. Например, с «Копейским рабочим» фотографировались Эмма Уотсон, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит. Поначалу пользователи соцсетей думали, что снимки — это коллаж; мало кто верил, что к Ди Каприо или Николь Кидман могла попасть газета из Челябинской области.

Ди Каприо и Копейский рабочий :))) pic.twitter.com/id21ks9F0R — Егор (@Jora87) September 22, 2013

На самом деле фотографии настоящие — они появляются в газете благодаря Маргарите Сушкевич, которая родилась в Копейске и в 1990-х уехала в США. Муж Маргариты Джон Тьюксбери — продюсер, поэтому часто видится с известными актерами. Как рассказывали журналисты «Копейского рабочего», несколько раз в год газета отправляет Тьюксбери новые выпуски, а Маргарита присылает фотографии со знаменитостями, держащими газету.

28 декабря газета получила новую посылку от Сушкевич и опубликовала все фотографии, сделанные в 2017 году. С «Копейским рабочим» снялись Блейк Лайвли, Джеки Чан, Николь Кидман (в четвертый раз!), Николас Кейдж, Эмма Стоун и другие.

Сотрудники газеты отметили, что некоторые имена были им незнакомы. «Фильмографии Джины Родригез, Беллы Хиткот и Блейк Лайвли пришлось искать в интернете, причем все они оказалась довольно обширными», — заявила редакция «Копейского рабочего».