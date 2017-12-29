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Что объединяет Николь Кидман, Джеки Чана и Эмму Стоун? Все они читали газету «Копейский рабочий» (или хотя бы делали вид)

Meduza
12:51, 29 декабря 2017

Вот уже несколько лет уральское издание «Копейский рабочий» публикует фотографии, на которых голливудские актеры читают газету. Например, с «Копейским рабочим» фотографировались Эмма Уотсон, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит. Поначалу пользователи соцсетей думали, что снимки — это коллаж; мало кто верил, что к Ди Каприо или Николь Кидман могла попасть газета из Челябинской области.

На самом деле фотографии настоящие — они появляются в газете благодаря Маргарите Сушкевич, которая родилась в Копейске и в 1990-х уехала в США. Муж Маргариты Джон Тьюксбери — продюсер, поэтому часто видится с известными актерами. Как рассказывали журналисты «Копейского рабочего», несколько раз в год газета отправляет Тьюксбери новые выпуски, а Маргарита присылает фотографии со знаменитостями, держащими газету.

28 декабря газета получила новую посылку от Сушкевич и опубликовала все фотографии, сделанные в 2017 году. С «Копейским рабочим» снялись Блейк Лайвли, Джеки Чан, Николь Кидман (в четвертый раз!), Николас Кейдж, Эмма Стоун и другие.

Опубликовано Александром Буканиным 28 декабря 2017 г.

Сотрудники газеты отметили, что некоторые имена были им незнакомы. «Фильмографии Джины Родригез, Беллы Хиткот и Блейк Лайвли пришлось искать в интернете, причем все они оказалась довольно обширными», — заявила редакция «Копейского рабочего».

Опубликовано Александром Буканиным 28 декабря 2017 г.
Опубликовано Александром Буканиным 28 декабря 2017 г.
Опубликовано Александром Буканиным 28 декабря 2017 г.
Опубликовано Александром Буканиным 28 декабря 2017 г.
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