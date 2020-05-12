«А где все?»: пилот нарисовал слоган «Монстрации-2020» в небе над Новосибирском

В Новосибирске ежегодно на 1 мая устраивают шествие с абсурдными лозунгами и плакатами «Монстрация». В этом году «Монстрация» из-за эпидемии коронавируса в ее привычном виде не состоялась. Вместо шествия участники выкладывали свои фотографии, сделанные дома, вывешивали плакаты на балконы или выходили на одиночные пикеты.

Участница одного из таких пикетов держала в руках плакат с надписью «Где все?», особенно актуальный в период, когда во многих регионах России был введен режим самоизоляции.

Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

Спустя почти две недели после «Монстрации» надпись «А где все?» появилась в небе над Колыванским районом, недалеко от Новосибирска. Ее, по данным сервиса Flight Radar, выполнил легкомоторный самолет, выполнявший полет на высоте около 1200 метров. Чтобы сделать рисунок в небе, на который первой обратила внимание Baza, пилоту потребовалось более часа.