Юрий Стоянов на карантине снимает ролики в стиле «Городка». В них он ходит с коронавирусом в баню и пьет санитайзер

Российский актер Юрий Стоянов не сидит без дела на карантине: он запустил ютьюб-канал «Чисто поржать», куда выкладывает скетчи из цикла «Стоянов в изоляции». Почти всех героев играет сам Стоянов.

По содержанию скетчи очень похожи на передачу «Городок». Только в «Городке» были сценки на разные темы, а тут все про карантин. Названия роликов говорят сами за себя:

В скетче «Баня против коронавируса» Стоянов парится в бане, думая, что это защитит его от инфекции. Но тут появляется человекообразный COVID-19, просит поддать парку и жалуется на отсутствие веника. «А вот пить надо завязывать. Говорят, от этого только хуже становится», — заключает герой Стоянова.

Чисто Поржать

В другом скетче Стоянов хвалит готовку своей жены, а та не понимает, куда девается санитайзер. Оказывается, муж опрыскивает им еду и брызгает себе в рот. «Этанол — 70%. Сволочи, 30% украли!», — ругается Стоянов, читая этикетку антисептика.

На самом популярном ютьюб-ролике из цикла «Стоянов в изоляции» чуть больше тысячи просмотров. Но актер выкладывает скетчи и в свой инстаграм. Там дела идут получше — есть видео и на 16 тысяч просмотров. Некоторые ролики сопровождаются хэштегами #100янов, #вайн и #слезыльютсянарейве.

Компиляция скетчей Чисто Поржать

Но вряд ли количество просмотров расстраивает актера. В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что его «не интересует хайп». «Этот проект бесплатный, в нем никакой монетизации. Я не зарабатываю на нем деньги, — рассказывает Стоянов. — Не знаю, что там будет впереди, но меня это не интересует сейчас. „Стоянов на изоляции“ — это способ душевного и профессионального выживания».

Есть мнение, что интернет-шоу Стоянова появилось неспроста. Кажется, актеры «Городка» о чем-то знали еще в начале 2000-х, до того, как о новой возможной эпидемии заговорил Билл Гейтс. Ждем новую теорию заговора.

Viktor Sarafinchan

Viktor Sarafinchan

Захотелось ворваться в городок 😔 «Симпсоны», «Городок» и Жванецкий предсказали пандемию много лет назад. Даже пропускной режим и попытки заработать на пошиве масок

Максим Иванов