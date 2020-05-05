Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер комедийного сериала «Космические войска». Над шоу работают создатель американской версии «Офиса» Грег Дэниелс и актер Стив Карелл, сыгравший в «Космических войсках» главную роль.

Netflix

Генералу Марку Нэйрду (Карелл) поручили сформировать космические силы США. Теперь герою Карелла предстоит отправить отряд солдат на Луну. Задача оказывается сложнее, чем он себе представлял. Все это явная насмешка над президентом США Дональдом Трампом, который еще в июне 2018 года поручил Пентагону начать создание космических войск.

Помимо Карелла в сериале появятся Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу и другие.

В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала состоится 29 мая на Netflix.