В Нидерландах цветут тюльпаны, но туристы сидят дома. Специально для них на полях оставляют послания

Stef Hoffer / AP / Scanpix / LETA

Из-за пандемии коронавируса туристы не смогут посетить тюльпановые поля в Нидерландах. Но местные цветочные фермы придумали, как приободрить тех, кому не удастся вживую посмотреть на цветение тюльпанов. Специально для расстроенных туристов на поле начали оставлять различные послания из цветов. Например, «Увидимся в следующем году» или «Оставайтесь сильными».

Работники ферм надеются, что им удалось поднять настроение всем, кто вынужден сидеть дома.