Каждое первое апреля Google выпускает шуточные ролики и добавляет забавные пасхалки в свои сервисы. В 2019 году нидерландское отделение компании анонсировало функцию Google Tulip, с помощью которой можно разговаривать с тюльпанами. Это якобы стало возможным благодаря нейросетям. В видео ученые здороваются с цветами и выслушивают просьбы тюльпанов, которые просят себя полить.

Google Nederland

Японское отделение Google показало специальную гнущуюся ложку для ввода текста на телефонах и компьютерах (в ролике ее сгибают в том числе и силой мысли!).

Google Japan

Жаль, что фейк: программу Google Files «научили» очищать экран телефона от грязи. Заляпали устройство супом или краской? Просто нажмите специальную кнопку в приложении: телефон почистит себя сам с помощью «микровибраций» (а еще после этого гаджет будет пахнуть как ананас).

Google

Кроме того, в этом году Google добавила в свои карты возможность поиграть в «Змейку». Для этого в приложении Google Maps на iOS и Android нужно зайти в главное меню, нажать на пункт «Играть в „Змейку“» и выбрать место действия — например, Каир, Лондон или Токио.

TechBlogPool

А вот какие розыгрыши Google проводила в прошлые годы

Детектор плохих шуток

Google

Дополненная реальность (в которой вам дуют феном в лицо)

Google

Google-нос 👃

Google

Режим просмотра YouTube со Снуп Доггом

YouTube

Переводчик с языка животных

Google UK

Газета «Вечерний Google»

Google Россия