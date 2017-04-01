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Pac-Man на карте и клавиатура из пузырчатой пленки Как Google отмечает 1 апреля в 2017 году

Meduza
09:36, 1 апреля 2017

Google каждый год активно участвует в первоапрельских розыгрышах, изменяя свои продукты или в шутку анонсируя новые — фантастические и слегка безумные. «Медуза» собирает все, что корпорация сделала в 2017 году.

Pac-Man на карте

Такое уже было: в 2015 году карты Google предлагали пользователям сыграть в Pac-Man. Теперь игра вернулась с женским персонажем: в веб-версии сервиса и мобильных приложениях появилось предложение сыграть в Ms. Pac-Man. Дальше все как обычно: нужно передвигаться по дорогам, есть точки и избегать призраков.

Клавиатура из пузырчатой пленки

Еще одно развитие старой идеи. В 2015 году японское подразделение Google показало «клавиатуру», управляемую ртом (она представляла собой начиненную электроникой дуделку). На этот раз Google Japan предложило печатать с помощью пузырчатой пленки: пользователь должен полопать нужные пузырьки, а затем вставить пленку в считывающую машинку.

Google 日本語入力プチプチバージョン
Google Japan

«Тактильные помощники»

Шутка для любителей виртуальной реальности: Google предлагает помощь квалифицированных сотрудников, которые приедут к вам домой и помогут улучшить ощущения от VR. Они вовремя подсунут под нос нужный запах и подуют феном в лицо.

Haptic Helpers: bringing you to your senses
Google

Дата-центр на Марсе

Google добавил на карты «спутниковые снимки» и панорамы своего нового дата-центра. И расположен он на Марсе.

Google Gnome

Версия «умной колонки» Google Home для сада: подскажет погоду, включит воду в шланге и поиздевается над хозяевами.

GNOME
Nicol Addison

Google Wind

Голландское подразделение Google придумало, как бороться с дождливой погодой в стране: достаточно сдуть облака ветряными мельницами!

Introducing Google Wind
Google Nederland

Google для животных

Магазин Android-приложений Google Play запустил специальный раздел с играми и обучающими программами для домашних животных — от собак и кошек до черепах.

Introducing Google Play for Pets
Google Play

Кроме того, в iOS-приложении Google появились специальные режимы для питомцев (правда, «Медузе» не удалось его обнаружить). Эти режимы переосмысляют кнопку «Мне повезет!», существующую в поисковике — на экране появляется большая кнопка с изображением кошачьей или собачьей лапы, по нажатию на которую откроется набор подходящих кошкам или собакам картинок.

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