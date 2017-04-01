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Pac-Man на карте и клавиатура из пузырчатой пленки Как Google отмечает 1 апреля в 2017 году
Google каждый год активно участвует в первоапрельских розыгрышах, изменяя свои продукты или в шутку анонсируя новые — фантастические и слегка безумные. «Медуза» собирает все, что корпорация сделала в 2017 году.
Pac-Man на карте
Такое уже было: в 2015 году карты Google предлагали пользователям сыграть в Pac-Man. Теперь игра вернулась с женским персонажем: в веб-версии сервиса и мобильных приложениях появилось предложение сыграть в Ms. Pac-Man. Дальше все как обычно: нужно передвигаться по дорогам, есть точки и избегать призраков.
Клавиатура из пузырчатой пленки
Еще одно развитие старой идеи. В 2015 году японское подразделение Google показало «клавиатуру», управляемую ртом (она представляла собой начиненную электроникой дуделку). На этот раз Google Japan предложило печатать с помощью пузырчатой пленки: пользователь должен полопать нужные пузырьки, а затем вставить пленку в считывающую машинку.
«Тактильные помощники»
Шутка для любителей виртуальной реальности: Google предлагает помощь квалифицированных сотрудников, которые приедут к вам домой и помогут улучшить ощущения от VR. Они вовремя подсунут под нос нужный запах и подуют феном в лицо.
Дата-центр на Марсе
Google добавил на карты «спутниковые снимки» и панорамы своего нового дата-центра. И расположен он на Марсе.
Google Gnome
Версия «умной колонки» Google Home для сада: подскажет погоду, включит воду в шланге и поиздевается над хозяевами.
Google Wind
Голландское подразделение Google придумало, как бороться с дождливой погодой в стране: достаточно сдуть облака ветряными мельницами!
Google для животных
Магазин Android-приложений Google Play запустил специальный раздел с играми и обучающими программами для домашних животных — от собак и кошек до черепах.
Кроме того, в iOS-приложении Google появились специальные режимы для питомцев (правда, «Медузе» не удалось его обнаружить). Эти режимы переосмысляют кнопку «Мне повезет!», существующую в поисковике — на экране появляется большая кнопка с изображением кошачьей или собачьей лапы, по нажатию на которую откроется набор подходящих кошкам или собакам картинок.