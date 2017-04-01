Pac-Man на карте и клавиатура из пузырчатой пленки Как Google отмечает 1 апреля в 2017 году

Такое уже было: в 2015 году карты Google предлагали пользователям сыграть в Pac-Man. Теперь игра вернулась с женским персонажем: в веб-версии сервиса и мобильных приложениях появилось предложение сыграть в Ms. Pac-Man. Дальше все как обычно: нужно передвигаться по дорогам, есть точки и избегать призраков.