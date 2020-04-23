Медсестра Линдси Деверс пять месяцев готовилась к Бостонскому марафону, но из-за коронавируса соревнование отложили до сентября. Деверс не хотела ждать и решила в одиночку пробежать положенные 42 километра. Кроме того, у нее возникла идея: отправить послание всему городу, то есть построить маршрут так, чтобы из него на карте в мобильном приложении сложилась надпись «Boston Strong». Это ободряющий слоган, созданный после взрывов на Бостонском марафоне в 2013 году.

И вот наконец дело дошло до забега. Всю дорогу Деверс думала, какая она молодец и как хорошо идет. Но на финише выяснилось, что медсестра кое-что забыла. «N». Она забыла «N» в слове «strong» — и получилось какое-то непонятное «strog».

Сперва Деверс расстроилась, но позже поняла, что, в общем-то, ничего плохого не случилось. Во-первых, жители Бостона все равно увидели ее послание. Во-вторых, опечатка многих заставила посмеяться, а смех — это именно то, чего сейчас так не хватает.