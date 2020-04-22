Певица Азилия Бэнкс ненавидит русскую кухню. Ей нравятся только медовик и блины с икрой, а все остальное кажется «варварским и крестьянским»

Martin Harris / Capital Pictures / Scanpix / LETA

Американская певица Азилия Бэнкс в своем твиттере раскритиковала русскую кухню. Все началось с треда о готовке курицы с овощами. Бэнкс опубликовала несколько фотографий и видео с процессом приготовления этого блюда. Однако пользовательнице под ником SecretShh5 не понравилось, как выглядит еда певицы. Она процитировала твит Бэнкс и на русском написала: «Почему этот человек питается ТАК, но выпускает музыку лучше, чем у многих».

Певица в ответ процитировала пост SecretShh5 и уже на английском ответила: «Русская кухня — одна из худших. Самая варварская и крестьянская еда из всего, что я только видела. Пожалуйста, ешьте свои оленьи щечки и свеклу, а потом мойте задницу в городском колодце. Но сперва принесите мне матрешку и медовик. Блины с икрой я тоже буду. А все остальное из вашей ужасной кухни оставьте себе, пожалуйста».

Кроме того, Бэнкс похвасталась, что готовит оливье и медовик «лучше, чем ваша мама», а блины — «лучше, чем ваша бабушка». Позже певица смягчилась и написала, что ей нравится копченая рыба, огурцы и икра, которые часто встречаются в блюдах русской кухни. В то же время ей кажется, что в салатах слишком много майонеза.

В конце треда Бэнкс заявила, что от всех этих обсуждений ей захотелось приготовить что-нибудь из русской кухни: «Вероятно, [сделаю] медовик».