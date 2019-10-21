Певица Азилия Бэнкс специально для России сменила сценическое имя. Теперь она «Азилька» (ведь так ее зовут дома)

Американская певица Азилия Бэнкс в своем инстаграме объявила, что теперь будет выступать под сценическим именем «Азилька». Правда, только в России и на территориях бывшего Советского Союза. «Думаю, это очаровательно!!!!! На мой вкус „Азелия Бэнкс“ [певица опечаталась] выглядит слишком сложно. А дома меня зовут „Азилькой“. Произносится вот так: „AH-ZeYL-Ka“!»

К посту Бэнкс приложила свою фотографию с надписью «Азилька» на кириллице, поинтересовавшись, нравится ли фанатам ее новый логотип.

Ранее в интервью российскому музыкальному изданию Studio 21 Бэнкс заявила, что ее молодой человек родился и вырос в России — и говорит он с характерным акцентом. Именно он рассказал своей девушке о певице Земфире и научил нескольким словам на русском. Кроме того, после концерта в Москве в инстаграме Бэнкс появился оскорбительный (и уже удаленный) пост с русским ругательством.