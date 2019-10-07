«Alright», «Oblivion» и «Dancing on My Own»: сайт Pitchfork выбрал 200 главных песен 2010-х

Влиятельный музыкальный сайт Pitchfork начал подводить итоги десятилетия — 7 октября издание опубликовало список 200 лучших песен 2010-х годов.

Первое место в рейтинге заняла композиция «Alright» с альбома американского рэпера Кендрика Ламара «To Pimp a Butterfly» 2015 года.

Kendrick Lamar — Alright KendrickLamarVEVO

Второе место досталось треку «Oblivion» канадской певицы Граймс с ее альбома «Visions» 2012 года.

Grimes — Oblivion GrimesVEVO

Замыкает тройку лидеров шведская певица Робин с песней «Dancing on My Own» (альбом «Body Talk Pt 1» 2010 года).

Robyn — Dancing On My Own (Official Video) RobynVEVO

В первую десятку также попали песни «Formation» Бейонсе, «Thinking About You» Фрэнка Оушена, «212» Азилии Бэнкс, «Your Best American Girl» Мицки, «Cranes in the Sky» Соланж, «Video Games» Ланы Дель Рей и «XO Tour Llif3» Лил Узи Верта.

Целиком плейлист из 200 треков можно послушать в Apple Music и Spotify — это почти 15 часов музыки. До конца года Pitchfork также опубликует рейтинг 200 лучших альбомов десятилетия.

Ранее Pitchfork составлял списки лучших песен 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.