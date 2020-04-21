Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный телерадиокомпанией «Грозный».

На видео Кадыров говорит на чеченском языке. «Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — перевел его слова «Грозный-информ». Как пишет «Чечня сегодня», Кадыров также напомнил, что в исламе приветствуется бритье головы, и призвал всех последовать его примеру.

Глава Чечни побрился налысо на следующий день после того, как на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом один из жителей республики спросил его о возможности открытия салонов красоты парикмахерских. «Приближается священный месяц Рамадан. Могу дать совет мужчинам побриться налысо и дать голове немного отдохнуть», — ответил на это Кадыров.