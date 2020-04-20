Визажист Элеонора Барнс показала, как правильно делать селфи. Многие подносят камеру телефона близко к лицу — но, по мнению Барнс, делать так не стоит, ведь фронтальная камера сильно искажает черты лица. Лучше сфотографировать себя на расстоянии вытянутой руки. Чем дальше будет телефон от вашего лица, тем лучше. Все лишнее из кадра (например, руку) можно обрезать при помощи зума.

Посмотрите, как это делает Барнс:

В стандартном приложении камеры на айфонах зум для селфи-камеры не работает, но эта функция доступна при съемке инстаграм-сторис и в других программах. Визажист пошутила, что лайфхак с вытянутой рукой и зумом спас ее от операции по пластике носа.

А вот другие селфи, снятые с использованием лайфхака Барнс.