Черепашки-ниндзя переживают кризис среднего возраста. Приготовьтесь, сейчас будет грустно

Помните мультсериал «Черепашки мутанты ниндзя», выходивший в 1990-х? В оригинале он называется «Teenage Mutant Ninja Turtles», то есть главные герои были не просто мутантами, но еще и тинейджерами. А что случится, когда герои постареют и столкнутся со взрослыми проблемами? Например, с кризисом среднего возраста. Ответ можно найти в анимационном скетче американского шоу «Saturday Night Live».

Saturday Night Live

Раньше черепашки-ниндзя сражались с суперзлодеями и постоянно ввязывались в увлекательные приключения. Это все в прошлом. У Микеланджело разваливается брак, он ссорится со своей женой из-за детей. «Я годами пыталась это исправить. Исправить нас. Правда в том, что я больше не люблю тебя. Хотела бы, но не могу», — говорит ему жена. Леонардо погряз в рутине и каждый день отвозит детей в школу. Рафаэль переживает из-за собственного веса, а у Донателло проблемы со здоровьем (к счастью, не слишком серьезные). А как там поживает Шреддер, давний враг черепашек? Никак. Он умер. Главные герои размышляют, стоит ли им идти на его похороны.

В общем, спасибо «Saturday Night Live» за экзистенциальный кризис. Будто хороших новостей сейчас слишком много!