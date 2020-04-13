У подъездов москвичей ловят роботы-полицейские: дизайнеры показали, как могла бы выглядеть Россия будущего

Московская студия видеодизайна Knife Studio ведет в своем инстаграме хронику России будущего. Там тоже пандемия коронавируса и электронные пропуска для выхода на улицу, но города патрулируют дроиды, роботы-полицейские и «бобики» на механических ногах. Взгляните сами! К слову, в ролике используются звуки из игры Half-Life.

В другом видео показывают ситуацию в магазинах: посетители ходят в защитных костюмах, роботы-санитайзеры куда-то убегают, а пиво и туалетную бумагу ворует гигантский осьминог.

Третье видео из инстаграма Knife Studio получилось самым психоделичным. По улице катится огромный рулон туалетной бумаги, а человек ростом с дом боксирует с коронавирусом. Ах да, еще к зданиям приклеена тушенка — пластырем.

Мало? Тогда посмотрите на другой схожий проект — киберпанковый Петербург, который создает художник из инстаграма.