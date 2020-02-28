Выглядываешь в окно, а там роботы, и сам ты в доме на механических ножках 🤖 Посмотрите на киберпанковый Петербург, который создает художник из инстаграма

Вадим Соловьев — художник из Санкт-Петербурга, увлекающийся псевдореализмом. Он ведет блог в инстаграме, куда выкладывает снимки и видео киберпанкового Петербурга. В работах Соловьева фантастика сталкивается с привычным: панельные дома разгуливают по городу на длинных механических ногах, над многоэтажками проносятся летающие футуристические поезда, у роботов-снегоуборщиков сбоит прошивка.

В конце февраля видео Соловьева с дроном-уборщиком, вылетающим из блока панельного дома, разошлось в соцсетях — после этого на него обратили внимание СМИ.

Так, в беседе с TJournal художник рассказал, что ролики и видео он создает в свободное от работы время.

Соловьев сам придумывает подписи к каждому посту. Например, вот что говорится под видео с летающей патрульной станцией, которое он выложил под Новый год:

«Крайне наивно рассчитывать на новогоднее настроение, живя в Петербурге, конечно. Сегодня 24-е декабря, а я по-прежнему ношу в рюкзаке зонт. Дожди, зеленые газоны, все это — не совсем та зимняя сказка, которую ждешь под Новый год. Но как же кстати пришлось это праздничное оформление патрульных станций! Каждого робота украсили изображениями персонажей из советских мультфильмов! И сразу на душе радостнее как-то. Сразу запах мандаринов чувствуешь, и кажется, что сказка все-таки где-то рядом! ✳️☃️».

На одном из видео робот растапливает снег в горящей бочке. Соловьев рассказал TJournal, что это «своеобразный запоздалый привет прошлой зиме и жилищно-коммунальным службам», а также «ирония на тему грамотного использования ресурсов для поставленных задач».

Но в киберпанковом Петербурге Соловьева живут не только роботы и механизированные панельные дома. Еще его населяют гигантские существа вроде летающих черепах или огромных ящеров (с одним из них предлагают сфотографироваться за 500 рублей).