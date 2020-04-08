Тили-тили, трали-вали: дочь Миллы Йовович сделала кавер на песню про Антошку и картошку

Эвер Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, продолжает изучать русский язык. Недавно она написала и прочитала вслух сказку о крысе Поле и жабе Ларисе, а теперь спела «Антошка, Антошка! Пойдем копать картошку!» вместе со своей младшей сестрой Дэшилл. Разумеется, музыкальный номер сопровождался танцами и хлопаньем в ладоши на строчке «Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали».











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