Большие панды Ин Ин и Ле Ле из зоопарка в Гонконге в течение 9 лет никак не хотели спариваться. Их сложно винить — панды в целом неохотно вступают в половой контакт в неволе. Но тут вмешался коронавирус. 26 января зоопарк пришлось закрыть на карантин, Ин Ин и Ле Ле остались наедине с сотрудниками. Совпадение или нет, но стоило схлынуть потоку посетителей — и у животных все получилось!

Впрочем, не то чтобы пандам совсем уж дали уединиться. Пока Ин Ин и Ле Ле спаривались, их снимали на камеру сотрудники зоопарка, которые очень обрадовались такому развитию событий.

Правда, пока непонятно, появятся ли у Ин Ин и Ле Ле детеныши. Но шансы определенно есть.