Московский зоопарк начал транслировать видео из вольеров с гепардами и красными пандами

На сайте московского зоопарка появились прямые трансляции из вольеров с красными пандами, гепардами и ягуарунди (хищниками из рода пум). Чтобы попасть в раздел с трансляциями, нужно в верхнем меню сайта зоопарка выбрать пункт «Веб-камеры».

Генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что красные панды наиболее активны ближе к вечеру — в сумерках они начинают искать еду. Гепарды активны по утрам, но увидеть их непросто: «Обычно они прячутся в самых укромных уголках вольера до тех пор, пока не наступит время кормления».

До конца мая зоопарк планирует включить трансляции из всех вольеров. В начале 2017 года на сайте уже появлялись трансляции с камер, установленных у белых медведей, сурикатов, жирафа и других животных. Сейчас они недоступны.

На момент написания этой заметки трансляции на сайте зоопарка работали с перебоями. Если у вас не отображается видео, попробуйте переключиться на другую камеру или зайти позже.