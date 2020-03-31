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Телеведущий Владимир Раевский выпустил сериал о главных животных Москвы. Его герои — кот Кусака, пингвин Илюшик и леопард Юрия Долгорукого
Источник: Meduza
Вот еще один повод отвлечься от новостей о коронавирусе — истории о московских животных! Телеведущий (и один из авторов «Медузы») Владимир Раевский выпустил документальный сериал о зверях, которые жили и живут в столице — «Главные животные Москвы». В проекте пять серий: о кошках, собаках, медведях, слонах, а последний выпуск, опубликованный 30 марта, посвящен птицам.
Раевский рассказывает, как все эти животные появились в столице — и как в ней закрепились. К примеру, вот что можно узнать из выпуска о кошках:
- У Юрия Долгорукого был собственный леопард;
- Древние московские кошки стоили гораздо дороже овец;
- Посетители первой московской выставки кошек стояли в очереди по восемь часов, чтобы увидеть сотню котов;
- Кота Марины Цветаевой звали Кусака.
Другие выпуски «Главных животных Москвы»: