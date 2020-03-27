Комик решил проучить чересчур громких соседей. Пришлось записать песню и перехватить управление их колонкой

Канадский комик Мэтт ОʼБрайен нашел способ проучить шумных соседей. Те, сидя на карантине, постоянно включают громкую музыку через Bluetooth-колонку. ОʼБрайен записал песню длиной в 8 секунд. Слова простые: «Сделайте свою ****** [долбаную] музыку потише. Музыку потише, музыку потише! Сделайте свою ****** [долбаную] музыку потише. Ваша музыка, ***** [черт возьми], очень громкая». После чего комик со своего компьютера подсоединился к колонке соседей и включил им трек. Правда, неизвестно, как они на это отреагировали (и вообще помогло ли!).

Вот эта же песня на Soundcloud.

Кроме того, ОʼБрайен записал вторую песню — на случай, если соседи будут слишком громко заниматься сексом.