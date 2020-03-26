«Привет, мир, я снова с вами». Канадский медведь по кличке Бу вышел из спячки и выкопал себя из снега

Канадский медведь по кличке Бу очнулся от спячки и разрыл весенний снежок. Его пробуждение сняла на камеру рейнджер Николь Гангнон. Именно она приветствовала Бу: «Да-а-а! Приве-е-ет! О, мой большой мальчик, мама так тобой гордится. Так приятно на тебя смотреть».

Гангнон в течение восьми лет пыталась запечатлеть, как Бу выходит из спячки, но каждый раз именно в этот момент камеры наблюдения и другая аппаратура рейнджеров давала сбой. Гангнон не сумела сдержать слез при виде сонного медведя. «Это прекрасно, взглянуть на него лично, а не через камеру. Он такой счастливый, что сердце петь начинает. А когда он встает, [на видео] можно заметить улыбку на его лице. Он такой: „Привет, мир, я снова с вами“».