В Америке медведь похитил птичью кормушку. Для этого пришлось прибегнуть к паркуру

Пара из американского города Ок-Крик, штат Колорадо, установила рядом со своим домом кормушку для птиц. Так как в этих местах водится много медведей, на кормушку повесили специальный колокольчик, звук которого должен был отпугнуть медведей. Спойлер: не помогло. То есть вообще!

ViralHog

Пара сняла на видео, как увидевший кормушку медведь по дереву забрался на крышу сарая, свесился с ее края, сорвал кормушку, а потом (позванивая колокольчиком!) скрылся вместе с добычей. Крики возмущенных хозяев кормушки животное просто проигнорировало.

Ставить другую кормушку пара не планирует.