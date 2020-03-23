Коронавирус добрался до РПЦ — протоиерей Андрей Ткачев пришел на проповедь в респираторе, чем рассмешил прихожан. «Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь!», — заявил он, сняв респиратор. После этого священник посоветовал не включать телевизор, ведь тогда «никакого коронавируса не будет».

Ролик с Ткачевым выложил в инстаграм журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов. По его словам, протоиерей не шутил над умершими и заболевшими. Просто священник таким образом хотел высмеять панику вокруг коронавируса.

После публикаций в СМИ Голованов удалил ролик из инстаграма, но позже, после «благословления отца Андрея», вернул его.

Протоиерей Ткачев в беседе с «Газетой.ру» так объяснил свой поступок: «Я так захотел, такой мой каприз. Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?» Ткачев отметил, что извиняться за свою шутку не намерен.