Дудл от 20 марта в поисковике Google посвящен тому, как правильно мыть руки. Инструкция составлена в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В дудле венгерский врач Игнац Земмельвейс, которого считают одним из основоположников антисептики, стоит со включенным секундомером. Именно он в 19 веке доказал, что дезинфекция рук снижает шанс передачи заболевания. На фоне врача показывают, каким областям стоит уделять повышенное внимание при мытье рук. В конце дудла Земмельвейс прячет секундомер и удовлетворенно закрывает глаза.