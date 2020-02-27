«Легче думать». Депутаты Ленинградской области провели заседание с чирлидершами и сделали перерыв на зарядку

На заседание правительства Ленинградской области, которое состоялось 27 февраля, пришли победительницы чемпионата по чирлидингу. Депутатам предложили сделать зарядку — и немного потанцевать. В разминке участвовали в том числе вице-губернаторы и глава региона Александр Дрозденко. Некоторые депутаты даже сняли пиджаки.

Начальница пресс-службы губернатора Екатерина Путронен рассказала изданию «Подъем», что подобные мероприятия проводятся уже не впервые: «В прошлом году это было выездное заседание в Киришах, когда наши чемпионки по водному поло проводили зарядку. А сегодня зампредседателя правительства, курировавший проведение года ЗОЖ, который в прошлом году был у нас в Ленобласти, представлял отчет по этому году ЗОЖ и счел возможным вот так разнообразить заседание».

Путронен пояснила, что депутаты рады любому интерактиву на заседаниях правительства. «Легче думать», — добавила она.

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