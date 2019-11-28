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Японским депутатам выдали складные шлемы на случай землетрясений. Теперь они выглядят как настоящие самураи
Источник: Meduza
Депутаты японского парламента примерили складные пластиковые шлемы, которые издалека напоминают самурайские. Это защита на случай, если во время заседания случится землетрясение.
Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима на собственном примере показал коллегам, как нужно надевать такие шлемы. Он также призвал не терять бдительности на заседаниях и сохранять спокойствие в случае землетрясения.