Японским депутатам выдали складные шлемы на случай землетрясений. Теперь они выглядят как настоящие самураи

KYODO / Reuters / Scanpix / LETA

Депутаты японского парламента примерили складные пластиковые шлемы, которые издалека напоминают самурайские. Это защита на случай, если во время заседания случится землетрясение.

VOA News

Спикер нижней палаты парламента Тадамори Осима на собственном примере показал коллегам, как нужно надевать такие шлемы. Он также призвал не терять бдительности на заседаниях и сохранять спокойствие в случае землетрясения.

KYODO / Reuters / Scanpix / LETA

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