История, способная растрогать любого: очень несчастливый день из жизни дорожного блока в Волгограде

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. В 2020 году ему даже не пришлось бы ничего сочинять — можно было бы просто включить ролик о недолгой жизни одного дорожного блока в Волгограде.

v1ru

Местное издание v1.ru опубликовало запись с уличных камер наблюдения, на которой видно, что происходило с заграждением в течение дня. По задумке, барьер должен был помешать наехать на ремонтируемый люк. Но не тут-то было: заграждение то и дело сносили проезжавшие мимо автомобили (да и ветром его тоже сдувало). Некоторые водители выходили из машин, чтобы вернуть блок на место, но все тщетно — в него продолжали врезаться раз за разом.

Финал у видео донельзя драматичный. От одного из десятка столкновений барьер разлетелся на части. Но даже после этого от заграждения не отстали — в него врезались снова и снова.

Бонус!

Вот еще один эпизод из жизни дорожных блоков в Волгограде.