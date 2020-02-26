Москвич разъезжал по городу на Бэтмобиле. Пока не встретил сотрудников ГИБДД

ГУ МВД России по г. Москве

Бэтмен побеждал Джокера, Бейна, Загадочника и других злодеев из комиксов DC. Но то было в Готэме. А в Москве сотрудники ГИБДД изъяли у супергероя Бэтмобиль.

Кататься по Москве на Бэтмобиле — это плохая идея 🦇 Meduza

Разумеется, все было не совсем так. Как сообщается на сайте ГУ МВД России, 22 февраля инспекторы остановили 32-летнего москвича, управлявшего машиной Темного Рыцаря. Как выяснилось, Бэтмобиль собрали в частной мастерской вне заводских условий. Он не зарегистрирован и, соответственно, не может участвовать в дорожном движении. К тому же, габариты Бэтмобиля оказались выше установленных норм.

ГУ МВД России по г. Москве

Машину переместили на специальную стоянку, а на водителя составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».