Зрителям «России 24» предложили посмотреть, как прекрасен этот мир. И рассказали, что любовь приходит к нам порой не та

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Зрителей телеканала «Россия 24» 19 февраля в бегущей строке попросили поверить в мечту. А затем предложили не говорить прощай и еще раз в глаза откровенно посмотреть. Их также призвали беречь женщин — и, по возможности, самим от них беречься. Из других новостей «России 24»: любовь пришла, но не та.

У некоторых зрителей возник вопрос — а что, собственно, происходит? Это какая-то ошибка, троллинг, флешмоб? Нет, нет и нет. Это всего лишь цитаты из песен Юрия Антонова, которому 19 февраля исполнилось 75 лет.

Таким образом на «России 24» отметили день рождения музыканта. Вот что заявил главный редактор канала Евгений Бекасов в разговоре с изданием «Подъем»: «Это великий певец. Поэтому мы устроили такую акцию. Она продлится до 12 часов ночи, до конца дня. Эти титры выходят с заданной алгоритмом периодичностью: каждое пятое сообщение сопровождается строчкой из песен Антонова».