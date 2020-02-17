«Впервые в жизни я находился в городе, где рабочий класс одержал победу» Фрагмент биографического комикса о Джордже Оруэлле

Издательство fanzon в феврале выпустило комикс «Оруэлл. Биография», в котором рассказывается о жизни автора романа-антиутопии «1984» и повести «Скотный двор» (его настоящее имя — Эрик Артур Блэр). Авторы комикса, Себастьян Вердье и Пьер Кристен (сценарист французских комиксов «Валериан»), показывают становление писателя, считавшегося бунтарем и отшельником. Текст комикса перевела Людмила Боровикова. «Медуза» с разрешения издателя публикует фрагмент «Оруэлла».











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