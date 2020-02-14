Обычно на День святого Валентина хочется либо признаться кому-нибудь в чувствах, либо немедленно поудалять из соцсетей все эти слащавые посты о вечной любви. Как водится, обе эти эмоции можно выразить в мемах. Мы собрали самые актуальные картинки — как для тех, кто хочет поздравить с 14 февраля, и для тех, кто хочет проигнорировать День всех влюбленных. Сохраняйте себе и отправляйте их друзьям, любимым и тем, кто вас бесит. ❤️

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Дурные, но романтичные

Валентинки

Немного оскорбительные

Добрейшие мемы с животными

Мемы для тех, кто не любит 14 февраля

Бонус!

И еще один!

🐯 Максим Иванов при участии 🐺 Кристины Сафоновой