шапито
14 февраля уже наступило — нужно срочно поздравить кого-нибудь! Или намекнуть, что это вообще не праздник? 🤔 Вот вам подходящие мемы
Источник: Meduza
Обычно на День святого Валентина хочется либо признаться кому-нибудь в чувствах, либо немедленно поудалять из соцсетей все эти слащавые посты о вечной любви. Как водится, обе эти эмоции можно выразить в мемах. Мы собрали самые актуальные картинки — как для тех, кто хочет поздравить с 14 февраля, и для тех, кто хочет проигнорировать День всех влюбленных. Сохраняйте себе и отправляйте их друзьям, любимым и тем, кто вас бесит. ❤️
Внимание! Твиттер не всегда красиво режет картинки. Поэтому чтобы увидеть полную версию изображения, просто нажмите на твит.