В Белоруссии решили изменить герб. На нем будет меньше России и больше Европы

Власти Белоруссии решили усовершенствовать государственный герб, существующий с 1995 года. Одно из самых заметных изменений касается глобуса, нарисованного над словами «Рэспубліка Беларусь». На существующем гербе на глобусе Белоруссия изображена вместе с бóльшей частью России. На новом — с бóльшей частью стран Европы. Сравните:

Слева изображен старый герб Белоруссии, справа — новый вариант, разработанный геральдическим советом при президенте страны. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

Министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский пояснил, что на новом гербе изображения материков станут более четкими и географически выверенными. По его словам, параллели и меридианы нарисованы так, что кажется, будто земной шар «помещен в некую клетку». Министр отметил, что сейчас на гербе есть «нюансы, которые вызывают не всегда правильные ассоциации», не став уточнять, о чем идет речь.

Помимо глобуса на гербе предлагают изменить изображение красной звезды, чтобы она выглядела менее воинственно. Также изменятся рисунки цветов — клевер и лен станут более объемными, а контур территории страны станет золотым, а не зеленым.