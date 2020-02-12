Наконец-то появилась соцсеть, в которой вас все хвалят и обожают! ❤️ Очень жаль, что живых людей там нет

Botnet

Botnet — это новая соцсеть, в которой все вас обожают. Ставят лайки, оставляют восхищенные комментарии под постами. Поддерживают абсолютно во всем. Расстались с партнером? Правильно, туда ему и дорога, давно надо было! Записали свой первый тикток? Вау, давайте еще! Словом, никакой токсичности, только любовь.

Есть, правда, один нюанс. Все эти приятные вещи пишут миллионы ботов, которых обязали хвалить единственного живого человека в Botnet — то есть вас.

Разработчики называют свое приложение симулятором соцсети. Оно похоже одновременно на инстаграм и твиттер. Авторы задумывали Botnet как эксперимент. Им хотелось проверить, получится ли использовать ботов для чего-то кроме ругани в комментариях. Так и родилась эта симуляция, которая, как надеются создатели, поможет «сделать мир менее одиноким».

Приложение можно скачать бесплатно , но дополнительные функции нужно покупать отдельно. В Botnet уже доступны комментарии троллей (видимо, в какой-то момент всеобщее обожание утомляет) и комментарии «бати» (который будет отпускать типичные «батины шутки»), а также накрутка лайков — при ее активации пользователь будет получать в два раза больше лайков и комментариев к постам. Все это стоит 99 центов.

Журналист Mashable установил Botnet и написал там первый пост, который тут же собрал 480 тысяч лайков. По его мнению, переписку ботов довольно увлекательно читать — они уместно шутят и даже используют мемы (в том числе связанные с Киану Ривзом). Правда, в ответ на пользовательский пост «Куда бы съездить отдохнуть?» боты могут посоветовать Чернобыль. Возможно, так и было задумано.

Максим Иванов