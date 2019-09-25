У Сергея Собянина самый популярный инстаграм среди глав российских регионов. Половина его подписчиков — боты
В среднем 30% подписчиков российских губернаторов в инстаграме являются ботами. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Центра политической конъюнктуры (ЦПК).
В тройку лидеров по доле ботов вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%) и лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%). На Собянина в инстаграме подписаны 675 тысяч человек (это самый популярный аккаунт среди глав российских регионов), Кара-оол имеет 91 тысячу подписчиков, Битаров — 102 тысячи.
Наименьшая доля ботов в инстаграме зафиксирована у губернатора Чукотки Романа Копина (13%), главы Смоленской области Алексея Островского (14%) и Новосибирской области Андрея Травникова (17%). У Копина и Островкого около двух тысяч подписчиков; у Травникова — 15 тысяч.
Самый популярный аккаунт в инстаграме по числу лайков принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову: каждый его пост собирает в среднем 17,5 тысячи лайков. Доля ботов среди подписчиков Кадырова оценивается в 22%.
[Директор агентства «Социальные сети» Дениc] Терехов называет Кадырова «звездой» Instagram, отмечая, что глава Чечни ввел моду в России на эту сеть как политический инструмент.
Аккаунты в инстаграме имеют 68 из 85 глав российских регионов.
Страницы Рамзана Кадырова в инстаграме неоднократно блокировали из-за включения главы Чечни в американский «список Магнитского». После первой блокировки Кадыров объявил о переходе в чеченскую соцсеть Mylistory. Позднее Кадыров вернулся в инстаграм.